Правительство Беларуси приняло Постановление № 284 от 8 июня 2026 г., которым утверждены обновленные положения о порядке регистрации граждан в службе занятости и снятия с учета. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Упрощен доступ к статусу безработного

Теперь граждане могут встать на учет двумя способами:

Лично — в орган по труду, занятости и соцзащите

Онлайн — через личный электронный кабинет на едином портале электронных услуг.

Изменились критерии подбора работы

При поиске подходящей вакансии специалисты будут учитывать:

образование;

состояние здоровья;

стаж и опыт по прошлой профессии;

транспортную доступность нового места.

При этом по желанию безработного ему могут предложить работу без учета этих критериев.

Актуализированы правила работы самой службы занятости

В новой редакции утверждены задачи, функции и компетенция госорганов занятости. Все нормы приведены в соответствие с действующими законодательными актами.

Мінская праўда