Правительство Беларуси приняло Постановление № 284 от 8 июня 2026 г., которым утверждены обновленные положения о порядке регистрации граждан в службе занятости и снятия с учета. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Упрощен доступ к статусу безработного
Теперь граждане могут встать на учет двумя способами:
- Лично — в орган по труду, занятости и соцзащите
- Онлайн — через личный электронный кабинет на едином портале электронных услуг.
Изменились критерии подбора работы
При поиске подходящей вакансии специалисты будут учитывать:
- образование;
- состояние здоровья;
- стаж и опыт по прошлой профессии;
- транспортную доступность нового места.
При этом по желанию безработного ему могут предложить работу без учета этих критериев.
Актуализированы правила работы самой службы занятости
В новой редакции утверждены задачи, функции и компетенция госорганов занятости. Все нормы приведены в соответствие с действующими законодательными актами.