Уборка урожая — это не только важное сельскохозяйственное мероприятие, но и процесс, требующий строгого соблюдения мер безопасности. Уборка и переработка зерновых культур являются основными этапами, которые включают в себя множество трудоемких и порой опасных процессов. В условиях повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно в период уборочной страды, безопасность должна оставаться на первом месте. Каждый работник несет ответственность не только за успешное завершение уборки урожая, но и за предотвращение возможных происшествий.

С учетом того, что в уборочную страду вероятность возникновения пожаров значительно возрастает, работники Буда-Кошелевского РОЧС активно проводят профмероприятия в местах уборки, переработки и хранения зерна. Одним из важнейших аспектов обеспечения пожарной безопасности является мониторинг состояния техники, задействованной в процессе уборки урожая. Спасатели, посещая объекты, уделяют особое внимание наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Они проверяют технику, которая приспособлена для тушения пожаров, а также наличие эксплуатационной документации на зерносушильное оборудование и соблюдение технологического процесса.

Соблюдение противопожарного режима — это еще один важный элемент, который контролируется спасателями. Работники должны пройти противопожарный инструктаж и обучение по пожарно-техническому минимуму. Это необходимо для того, чтобы каждый из них был готов к действиям в случае возникновения пожара и знал, как правильно использовать первичные средства пожаротушения.

Для повышения осведомленности и подготовленности тружеников села проводятся профилактические беседы. На таких мероприятиях спасатели напоминают о правилах безопасной эксплуатации техники, порядке действий в случае возникновения пожара и необходимости постоянного контроля за состоянием зерноуборочной техники.

— В местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство членов добровольных пожарных дружин, обеспеченных пожарной аварийно-спасательной или иной приспособленной для тушения пожара техникой и трактором, оборудованным плугом. Так же необходимо своевременно очищать от намотавшейся соломистой массы битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки, другие вращающиеся детали и узлы комбайнов и уборочных машин, — акцентировал внимание старший инспектор сектора надзора и профилактики Александр Василенко.

Безопасность во время уборки урожая — это общий приоритет для всех участников процесса. Только совместными усилиями мы можем минимизировать риски и обеспечить безопасные условия труда на полях.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС