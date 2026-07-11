Агрогородок Лясковичи Петриковского района приглашает гостей на Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», который пройдет 15 августа.

В этом году лейтмотивом фестиваля станет «Жаночы голас Палесся: спадчына, якая жыве».

Ключевые события праздника пройдут на территории Национального парка «Припятский». Здесь будут работать подворья полешуков, ремесленные ряды, а на главной сцене свое мастерство зрителям подарят ведущие творческие коллективы Беларуси и России.

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