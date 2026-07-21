УП «БЕЛТЕХОСМОТР» запускает услугу «Ночной дозор» для комфортного прохождения техосмотра, сообщили БЕЛТА на предприятии.



«Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования диагностической линии и бронировании персонального технологического временного коридора для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время», — рассказали на предприятии.

Обратиться можно во время ночных смен во вторник и четверг с 22.00 до 1.00 следующего дня.

Услуга доступна для всех категорий транспортных средств. На один временной интервал регистрируется только один автомобиль. К его приезду линия и оборудование будут полностью подготовлены к работе.

При записи необходимо устно сообщить сотруднику ФИО, номер мобильного телефона и уникальные номера транзакций из системы ЕРИП. Бронирование считается гарантированным только после подтверждения платежей.