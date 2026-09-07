Ингредиенты:
— мука — 320 г.;
— вода(кипяток) — 200 мл.;
— соль — 0,5 ч.л.;
— растительное масло — 2 ст.л.
Для начинки:
— картофель — 4 шт.;
— лук — 1 шт.;
— растительное масло;
— соль,перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Муку просеять, добавить соль, перемешать. Влить растительное масло и кипяток. Замесить мягкое эластичное тесто.
Оставить отдохнуть тесто на 20 минут.
2. Картофель очистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Размять толкушкой, посолить, поперчить.
3. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить обжаренный лук к картофелю.
4. Отдохнувшее тесто раскатать в пласт, при помощи стакана вырезать круги.
5. Выложить 1 ч.л начинки, тщательно защипнуть края теста, формируя вареник.
6. Выложить вареники в кипящую воду, после того как всплывут варить ещё 3 минуты.
7. В готовые вареники с картошкой добавить поджарку и перемешать.