Специалисты районной организации ОСВОД провели профилактическое занятие для воспитанников детского сада и дошкольного центра развития ребенка г. Буда-Кошелево.

Мероприятие прошло на озере райцентра – одном из официально определенных мест для купания на территории Будакошелевщины. Представители организации в доступной и игровой форме рассказали детям о правилах поведения на воде. Ребята узнали, почему нельзя купаться в незнакомых местах, далеко заплывать и играть на берегу. Особое внимание уделили тому, что находиться у водоема без присмотра взрослых категорически запрещено.

Для закрепления полученных знаний с дошкольниками провели познавательные игры и викторины. Дети активно отвечали на вопросы, разбирали различные ситуации и учились правильно действовать в случае опасности.

ОСВОД напоминает о правилах безопасного поведения на воде:

купаться разрешается только в специально оборудованных местах. На территории района официально определено три таких зоны – озера в г. Буда-Кошелево, аг. Коммунар и д. Морозовичи;

нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения – это одна из главных причин трагедий на воде;

не ныряйте в незнакомых местах – под водой могут быть камни, коряги или другие предметы, которые нередко приводят к травмам;

не заплывайте за буйки и ограждения – они обозначают безопасную зону для купания;

не используйте для плавания самодельные и неисправные средства – они могут внезапно сдуться или перевернуться;

если вы стали свидетелем происшествия на воде – немедленно сообщите спасателям или вызовите помощь по телефону 112.

Елизавета Малая

Фото из архива районной организации ОСВОД