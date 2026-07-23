Белорусская железная дорога в условиях мониторинга спроса на перевозки принимает дополнительные меры в целях обеспечения транспортной мобильности населения в направлении Минск-Гомель-Минск.

Поезда межрегиональных линий бизнес-класса будут следовать сдвоенными составами:

— с 23 июля 2026 года – поезд №708 Минск-Гомель;

— с 24 июля 2026 года – поезда №707 Гомель-Минск, №709/710 Минск-Гомель-Минск.

Далее эти поезда с увеличенным количеством предложенных мест будут курсировать:

— по четвергам – поезд №708 Минск-Гомель;

— по пятница, субботам и воскресениям – поезда №708/707 Минск-Гомель-Минск и №709/710 Минск-Гомель-Минск;

— по понедельникам – поезд №707 Гомель-Минск.