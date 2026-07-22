Слова Президента стали не просто цитатой, а символом 2026 года. Но достояние – это не только те, кто на виду. Это и те, кто каждый день работает в библиотеке, в школе, приходит на помощь к пожилым людям. Их имена не в новостях, а в судьбах людей. Проект «Белорусская женщина: код ее успеха» собрал на губичской земле именно таких женщин. И каждая из них – настоящее достояние своей малой родины.

В числе почетных гостей – председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера. Открывая мероприятие, Сергей Анатольевич поблагодарил участниц за ежедневный труд, верность делу и семье, за то, что они своим примером вдохновляют молодое поколение.

Хранительница памяти

Екатерина Семиход заведует местной библиотекой уже более тридцати лет. Сюда приходят за книгами, советом, добрым словом. И она не просто выдает томики с полок – она знает читателей, их вкусы, привычки, характеры.

Но есть у Екатерины Петровны и увлечение, которое со временем стало делом всей жизни, – краеведение. В библиотеке она создала уголок «Край, сэрцу дарагі», где собрана уникальная информация об истории аг. Губичи: летописи деревни, тематические папки, сборники, листовки. Материал собирала по крупицам: ходила по домам, разговаривала со старожилами, записывала их воспоминания, искала источники в библиотеках. А с 2003 года ей помогают местные школьники, которые вместе с ней изучают историю родной земли.

«Интерес к прошлому, к судьбам земляков из года в год только растет, – говорит Екатерина Петровна. – Жаль, что многое ушло безвозвратно. А то, что сберегла человеческая память, стараемся сохранить и передать последующим поколениям».

Екатерина Петровна воспитала двоих детей, а теперь радуется внукам – для нее это особая гордость и отрада. Ее любви и тепла хватает на всех: и на семью, и на читателей, и на тех, кто приходит в библиотеку просто поговорить. Кроме того, она – участница драматического кружка при Губичском СДК, где раскрывает еще одну грань своей души.

Призвание – быть рядом

У Натальи Костуновой две главные составляющие жизненного пути, и первая из них – семья. Вместе с мужем они воспитывают четырех дочерей. В их доме никогда не бывает тихо: школа, уроки, хлопоты – и в этом круговороте Наталья Владимировна чувствует себя по-настоящему счастливой.

Родилась она в Брагинском районе, в деревне Крюки – сейчас это территория радиологического заповедника. На губичской земле она обрела вторую малую родину, нашла свое призвание и создала семью. Вот уже 19 лет она трудится соцработником в ТЦСОН. «Эта профессия – мост между человеком и возможностями, – говорит она. – Мы помогаем людям в трудной жизненной ситуации восстановить самостоятельность и вернуть чувство уверенности в завтрашнем дне». Наталья Владимировна убеждена: главное в ее работе – не только принести продукты или лекарства, но и быть рядом, когда человеку не с кем разделить счастье или горе.

Особая гордость – ее дочери. Старшая, Яна, посвятила себя спорту: сегодня она мастер спорта Республики Беларусь, многократная чемпионка международных турниров, и за каждой ее победой – годы тренировок, бессонные ночи перед стартами и невероятная сила воли. София – серьезная и рассудительная не по годам, семь лет отдала хореографии, а теперь с той же ответственностью подходит к учебе. Екатерина – надежная помощница в доме. Мама в шутку называет ее «менеджером по уюту», потому что она всегда замечает, что нужно сделать, и всегда готова прийти на помощь. Младшая, Арина, – отличница, добрая и справедливая, с чутким сердцем.

А еще Наталья Владимировна поет. Вечером, после работы и домашних дел, она выходит на сцену Губичского СДК. Ее код успеха – в способности находить время и силы на все: на семью, на работу, на творчество.

Зажигая звезды, сами сияют ярче

Марина Масленченко и Ирина Беленок – коллеги, единомышленницы и просто близкие по духу люди. Работают они в Губичской школе: обе – учителя начальных классов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. Объединяет их не только работа, но и подход к ней.

Их девиз – «зажигая звезды, сам сияешь ярче». В начальной школе они строгие, но справедливые. Как педагоги-организаторы, – выступают режиссерами школьной жизни, делают школу местом, куда хочется идти. В роли педагогов дополнительного образования создают кружки, где каждый может найти что-то по душе. И во всех направлениях есть результат: победы в конкурсах, награды, интервью телеканалу «Беларусь 4. Гомель», публикации в газетах. Сами они не раз становились победителями районных и областных профессиональных конкурсов.

Но все эти достижения, по словам наших героинь, – не главное. Успех их работы измеряется не дипломами и грамотами. «Он измеряется горящими глазами первоклассника, который только что понял сложную тему или заинтересовался чем-то новым, – отметили участницы. – Главное быть с детьми на одной волне и, что немаловажно, воспитывать в них патриотов не словом, а делом и личным примером».

Именно в этом и заключается код их успеха. За плодотворный труд педагоги были неоднократно награждены почетными грамотами отдела образования райисполкома, благодарностями районного Совета депутатов. И все это, подчеркнули они, было бы невозможно без веры – их веры в учеников и веры в них директора школы Ивана Костюченко.

Продолжилась встреча торжественным награждением. Каждой участнице Сергей Халдай и Руслан Вегера вручили дипломы и памятные подарки от РО РОО «Патриоты Беларуси» и РО ОО «БРСМ».

Обращаясь к присутствующим, Руслан Николаевич отметил, что наша страна по-настоящему богата уникальными людьми. «Где бы мы ни оказались, в городе или в глубинке, везде нас встречают мудрые, удивительные женщины, которые бережно хранят традиции, историю и культуру. Сегодняшние истории профессионализма, преданности и полной самоотдачи в очередной раз продемонстрировали, что уникальность белорусской женщины в том, что всю свою любовь, все силы, энергию она вкладывает в тех, кто будет строить будущее нашей страны, – подчеркнул Руслан Вегера. – Каждая ваша история – как маленький ручеек, а вместе они формируют большую реку – историю нашей страны: непростую, но наполненную мудростью, силой и готовностью преодолевать любые вызовы. И это все благодаря вам, любящим свою Родину, создающим гармонию вокруг себя. Глава государства всегда делал ставку на белорусских женщин, потому что именно вы храните семейный очаг, бережете историко-культурное наследие, закладываете фундамент для нашего будущего. Спасибо вам за ваш труд, веру и за то, что каждый день доказываете: там, где есть женщина, есть жизнь, тепло и надежда».

Губичская земля перевернула очередную страницу проекта «Белорусская женщина: код ее успеха». Следующая глава будет написана на территории Октябрьского сельсовета.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко