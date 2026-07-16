Директор регионального центра правовой информации Гомельской области Евгения Моисейкина и заместитель начальника Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Виктор Протченко встретились с трудовым коллективом СП «АМИПАК»-ОАО. Мероприятие прошло в рамках Единого дня информирования на тему «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: от кибератак до правил на дорогах».

Открывая встречу, Евгения Моисейкина подчеркнула, что от того, насколько мы знаем правила, осознаем возможные угрозы и проявляем ответственность, напрямую зависит и наша личная безопасность, и благополучие общества, и устойчивое развитие государства.

«Сегодня доля киберпреступлений в стране превышает треть от всех зарегистрированных преступлений. Ежедневно совершается около 50 таких преступлений, и все чаще их жертвами становятся молодые люди в возрасте до 29 лет. Самыми распространенными схемами по-прежнему остаются лжепродажа товаров онлайн, звонки от имени должностных лиц и хищения через социальные сети. При этом как главная защита – не антивирус и не сложные пароли, а умение вовремя распознать угрозу и не выполнять требуемые незнакомцами действия. Мошенник всегда делает так, чтобы человек сам сообщил код, перешел по ссылке или перевел деньги», – отметила спикер.

Отдельное внимание Евгения Моисейкина уделила безопасности детей в интернете. За пять месяцев текущего года число несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, выросло на 70%. Одна из популярных схем – блокировка мобильных устройств с требованием выкупа за разблокировку. Злоумышленники также звонят детям от имени операторов связи, просят сообщить код, а затем требуют передать курьеру деньги. Через интернет несовершеннолетних втягивают и в незаконный оборот наркотиков.

Виктор Протченко в свою очередь остановился на правилах безопасного поведения в летний период. «Главные причины гибели на воде – купание в нетрезвом виде, ныряние в необорудованных местах, переоценка собственных сил, использование надувных матрасов. В районе оборудованы три официальных места для купания: в Буда-Кошелеве, Морозовичах и Коммунаре. Там дежурят спасатели, установлены буйки. Купание в других водоемах запрещено и опасно», – акцентировал он.

Говоря о нахождении в лесу, Виктор Александрович порекомендовал перед походом предупреждать близких, надевать яркую одежду и обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон и напомнил: если заблудились, оставайтесь на месте, разведите костер и прислушайтесь. Шум дороги слышен до 10 км, лай собак – до 2-3 км, работающая сельхозтехника – до 3-4 км.

В завершение встречи Евгения Моисейкина рассказала о государственной системе правовой информации, обозначив, что интернет-портал pravo.by является единственным официальным источником опубликования правовых актов. Здесь каждый может найти тексты законов, указов, постановлений и узнать дату их вступления в силу. Ресурс бесплатный и доступен для всех. Кроме того, существует Правовой форум Беларуси, на котором граждане могут участвовать в обсуждении проектов нормативных документов, высказывать свое мнение и вносить предложения.

Аналогичное мероприятие с участием председателя Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Константина Палазника прошло в ООО «Профизол». Спикер остановился на вопросах безопасности жизнедеятельности, обратив внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности как на производстве, так и в быту. Также были затронуты темы кибербезопасности, поведения на водоемах и в лесах в летний период, безопасного передвижения на дорогах. Константин Викторович призвал работников ответственно относиться не только к собственной, но и безопасности своих близких, особенно в летний период, когда дети большую часть времени проводят без присмотра взрослых.

Елизавета Малая

Фото автора и из архива