Резервы экономии бюджетных средств выявлены госконтролерами при изучении проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) трех мостов и участка республиканской автодороги М-10. В ходе анализа выявлены факты завышения стоимости предусмотренных для использования на этих объектах материалов и запланированных работ, а также излишние работы. Например, стоимость фронтальных ограждений автодороги М-10, указанная в проекте, была в два раза выше их фактической стоимости. Только по этой позиции завышение составило 1,2 млн. рублей.

Кроме того, в проектно-сметную документацию были включены необязательные и нецелесообразные работы по изготовлению бетона на объектах в Речицком и Гомельском районах (дешевле было привести на объект бетон, производимый в г. Гомеле), а в проект на строительство автодороги М-10 – устройство технологических проездов из щебеночно-песчаной смеси (оказались не нужны в связи с благоприятными погодными условиями (необходимы только при аномальных засушливых периодов)).

Благодаря вмешательству КГК общая сумма экономии по этим объектам составила более 17,4 млн. рублей. Проектная документация будет скорректирована в ближайшее время, излишние работы исключены.