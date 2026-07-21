Уборочная страда не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2026 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая — одна из самых важных тем в стране в это время.

«Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных в том числе политиков отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать, — заявил Александр Лукашенко. — Уборочная страда — это ведь не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом — будем жить».

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