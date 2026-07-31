Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич принимает участие выездном заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Участники заседания обсуждают стратегические подходы к развитию туризма на Россонщине, эффективному использованию природных ресурсов, сохранению историко-культурного наследия.

– Туристический потенциал нашей страны активно развивается. О том, что это интересно нашим гражданам, подтверждают предложенные ими проекты гражданских инициатив. На Гомельщине уже реализован ряд таких проектов: «Променад по владениям славного рода Паскевичей», «Малый Полесский маршрут», «Мастерская сказок и легенд Жлобинщины». В сентябре депутаты рассмотрят вопросы развития туризма в области более подробно, с анализом системных вопросов, которые необходимо решить, возможно и на законодательном уровне», – отметила Екатерина Зенкевич.

Гомельщина официально