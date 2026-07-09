В первую очередь животное обязательно надо зарегистрировать. Сделать это можно в службе «одно окно» райисполкома, если проживаете в г. Буда-Кошелево, или в сельском исполнительном комитете по месту жительства. Кроме заявления, нужно также представить:

— документ, удостоверяющий личность;

— письменное согласие всех совершеннолетних лиц, проживающих в квартире, одноквартирном жилом доме (на случай, если проживают несколько собственников (нанимателей));

— письменное согласие наймодателя (в случае регистрации животного в квартире, одноквартирном жилом доме, занимаемым по договору найма);

— копию удостоверения, подтверждающего прохождение специальных курсов либо наличие квалификации специалиста служебного собаководства (для регистрации собаки, требующей особой ответственности владельца, опасной собаки);

— копию документа, подтверждающего совершение сделки, предметом которой является собака (для регистрации собаки, требующей особой ответственности владельца, опасной собаки (при совершении сделки после 31.12.2024));

— копию судебного постановления или решения уполномоченного государственного органа, подтверждающего, что собака является опасной.

Процедура эта бесплатная и осуществляется один рабочий день. В результате получите бессрочно действующие удостоверение и жетон на своего питомца. Жетон должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного.

ВАЖНО: регистрации подлежат кошки и собаки в течение 3 дней со дня приобретения, а щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте от 3 до 3,5 месяца. Для взрослых животных: если питомец старше этого возраста или был приобретен позже, его необходимо зарегистрировать в течение 3 дней со дня появления в доме.

Отсутствие регистрации расценивается как нарушение правил содержания домашних животных и влечет наложение штрафа по ст. 19.15 КоАП (от 1 до 15 базовых величин).