Грозы, местами сильные дожди и до плюс 30 градусов — какая будет погода в Беларуси в понедельник, 13 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

В ночные часы по северу в отдельных районах прогнозируются сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью — от плюс 12 до плюс 18 градусов, днем — от 24 до 30.