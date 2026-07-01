Строками из этой душевной песни приветствовала своих земляков, друзей, родных и близких на своем творческом вечере в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко Людмила Стаховец.

Мероприятие приурочено к Году белорусской женщины и является очередной страницей проекта «Женщины Будакошелевщины», в рамках которого посетители знакомятся с творчеством талантливых жительниц района.

Людмила Стаховец – автор стихов и музыки, неравнодушный человек, талантливая женщина, влюбленная в Беларусь, в д. Синичино, в которой родилась и выросла. И хотя сейчас она – гомельчанка, но каждую свободную минутку торопится на малую родину. По специальности – бухгалтер, по призванию души долгое время трудилась культработником. Вместе с супругом Григорием Андреевичем вырастили и воспитали дочь Ольгу и сына Алексея. По зову сердца с 2005 года она стала и приемной мамой для четверых детей. Пять внуков – особая радость и основательный повод жить и творить дальше.

Творчество – песенное, стихотворное, музыкальное – в судьбе Людмилы Стаховец занимает особое место. «Родилась я в необычной семье Николая Ивановича и Анастасии Даниловны Василевских. Отец – гармонист-самоучка, а мама, учительница, имела чудесный голос. Хорошо пела и моя бабушка Ефросинья Михайловна, хорошие голоса у моих сестры Валентины и брата Николая. И я любила петь всегда. Училась ли в школе, техникуме, где бы ни работала, всегда участвовала в концертах. Бесспорно, вся любовь к песням, к моей малой родине закладывалась родителями, с которых мы всегда брали пример. Моя мамочка вела в школе уроки пения, не имея на то специального образования. Но сколько песен знали ее ученики! – поделилась сокровенным Людмила Стаховец. – Мне до сих пор греет сердце отцовская частушечная «Цыганочка». Откуда она пришла к нему, как-то я и не спросила, но это был его любимый наигрыш»».

Людмила Николаевна пишет стихи на белорусском и русском языках и музыку к своим словам и к словам других авторов, публикуется в газетах и журналах Беларуси. В ее творческой копилке сборники стихов «Дышу любовью», «Пад вясёлкавым каромыслам», сборник очерков «Дорогие мои земляки», музыкальные сборники и диски «Мая радня», «Ах, юбилей», «Калинушка», «Люблю деревню», «Мелодии любви». Она – победитель и дипломант международных и областных фестивалей и конкурсов: «Созвездие», «Живой родник», «Божья тропа» и др., член областного литературного объединения «Слово» при Гомельском облотделении ОО «Союз писателей Беларуси», Международного союза писателей и мастеров искусств, любительских литературных объединений г. Гомеля «Родники» (в 2023-2024 гг. была его руководителем), «Новая Белица», «Пралеска». Имеет значимую награду: в 2000-м за высокие достижения в эстетическом и моральном воспитании белорусского народа и пропаганду духовных ценностей была удостоена специальной премии Президента Республики Беларусь.

Стихотворными строками на вечере Людмила Стаховец поприветствовала г. Буда-Кошелево, он по-своему ей близок и дорог. Добрым словом вспомнила и своих надежных друзей, единомышленников, учителей, с которыми здесь в свое время встретилась: с замечательной семьей Михаила Кирилловича и Тамары Михайловны Новиковых, Борисом Адашкевичем. Поведала о сотрудничестве с гомельскими поэтами Анатолием Ковалевым, Ниной Дедловой, Еленой Матвиенко, Инной Спасибиной и др.

Работа директором Ивольского СДК – особая страница в ее биографии. По признанию Людмилы Николаевны, это были самые интересные в творческом плане годы. Здесь она начала писать стихотворные строки и песни. Именно тут появился на свет ее гордость и детище – народный фольклорный коллектив «Синички». И в этом единомышленниками на протяжении многих лет для нее были Петр Бобиков и супруг Григорий Стаховец. С Петром Дмитриевичем они родились в одной деревне, много лет пели вместе синичинские песни, дружили, стали кумовьями. Семейные пары Бобиковых и Стаховец объединились в ансамбль «Кумочки», активно гастролируют и дарят зрителям самые добрые и положительные эмоции. Большую поддержку в творческих планах ансамбля оказывает супруга Петра Дмитриевича – Мария Никифоровна.

Многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество связывают Людмилу Николаевну и с редакцией газеты «Авангард». Стихотворные и прозаические строки автора на самые разные темы – интересный материал для журналистов и душевный, житейский – для читателей районки. К слову, видеоролик о буда-кошелевских женщинах на стихи Людмилы Стаховец, который демонстрировался на 33-й Минской международной книжной выставке в марте этого года, – один из последних примеров сотрудничества автора и редакции.

На вечере звучали творческие номера в исполнении автора, Людмилы Ветошкиной, дуэтов Петра и Марии Бобиковых, Григория и Людмилы Стаховец, ансамбля «Кумочки», Татьяны Демиденко, раскрывая многогранное и жизнеутверждающее творчество нашей героини.

Теплая встреча завершилась авторским стихотворением «Там, где радуга дугой» и песней «Развітальная» в исполнении ансамбля «Кумочки» с уверенностью на новые творческие проекты и встречи.

Там, где радуга дугой

Там, где радуга дугой всходит над деревней,

Стоит домик дорогой, породнённый с песней.

Я не знаю, все ль поймут, мне ж родные дали

Вдохновение дают, гонят все печали.

И поёт, поёт душа под отцовской крышей.

Жизнь – она ведь хороша и дана нам свыше.

Жизнь люблю за солнца свет, за луну и звёзды,

За закат и за рассвет, и за ягод грозди.

А ещё её люблю за людей хороших,

За друзей и за родню, что всего дороже.

Станет пусть от моих слов вам тепло и ясно.

Всем дарю свою любовь, живу не напрасно.

Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной