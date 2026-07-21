Поздравления от руководства района принимал сегодня водитель РУП «Белоруснефть-Особино» Дмитрий Лутков. Вручить заслуженную награду и поблагодарить агрария за работу приехали председатель райисполкома Валентин Ундруль, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова.

Обращаясь к хлеборобу, Валентин Антонович подчеркнул, что главная гордость любого хозяйства – это добросовестно и ответственно работающие люди. Глава района пожелал герою жатвы новых рекордов, крепкого здоровья и благополучия.

К слову, в прошлом сезоне Дмитрий Лутков также был лидером среди водителей по отвозке зерна.

Татьяна Титоренко

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