В дни XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар» Витебск порадует не только культурным, но и настоящим кулинарным марафоном. Сегодня, 7 июля, в ходе проекта «Дело вкуса» представителям СМИ презентовали обширную гастрономическую карту юбилейного форума. Участникам и гостям обещают калейдоскоп вкусов — от традиционной белорусской классики до экзотических китайских и пряных грузинских блюд, передает корреспондент sb.by.





Во время форума будут работать более сотни стационарных и мобильных объектов питания, в том числе заведения, участвующие в акции с фирменными фестивальными сетами. Некоторые уже добавили их в меню, но пик «василькового» вкуса придется на период с 13 по 20 июля. На предложение создать фестивальные сеты откликнулось 29 объектов общественного питания, озвучила начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Ирина Левкович:

— Цена каждого сета фиксированная — 35 рублей. Это не совпадение, а прямая отсылка к юбилею «Славянского базара». В состав сетов непременно входят и блюда белорусской национальной кухни. Без нашего второго хлеба — картофеля — точно не обойдется.

Стоит приготовиться к гастрономическому изобилию, ведь вес фестивальных сетов варьируется от солидных 500 граммов до внушительных полутора (!) килограммов. Основные точки вкусного «притяжения» традиционно разместятся в парке Победителей, на улицах Толстого, Ленина и площади Свободы. К слову, среди этих ста с лишним заведений общепита более 30 будут потчевать участников «Славянского базара» за уникальную фестивальную валюту — васильки.

Васильковый праздник над Двиной наполнят и традиционные дегустации, презентации новинок от производителей Витебской области. Любителей шопинга и атмосферы народных гуляний ждут широкие продовольственные и непродовольственные ярмарки. Они раскинутся на аллее по улице Кирова, в Задвинье. С особым колоритом пройдет ярмарка «Уличная еда России», которая развернется на улице Пушкина. На витебском Арбате, как называют улицу Суворова, можно будет не только насладиться видами, но и приобрести изделия ремесленников и работы художников со всей Беларуси и не только.

В рамках проекта «Дело вкуса» в числе первых с фестивальным сетом представителей СМИ ознакомили в туристско-гостиничном комплексе «Витебск Отель». Для начала — вкусный комплимент, улыбается бармен туристско-гостиничного комплекса Снежана Хомичук:

— Предлагаем посетителям кремовые пирожные буше, в оформлении которых есть лепестки васильков. А еще вкусный коктейль под названием «Небесный латте». В составе — молоко, ванильный сироп и чай анчан, который и придает напитку тот самый красивый и, главное, натуральный синий оттенок.

До фестиваля еще неделя, а у нее уже васильковое настроение, признается Снежана. В ее задорные косички вплетен модный канекалон, конечно, в васильковых тонах.

В ресторане этого же отеля можно будет отведать большой фестивальный сет. Наполнение — самое аппетитное: от зелени и овощей до шашлыков и вкуснейших с пылу с жару драников.

Гастрономическая карта XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» по-настоящему разнообразна. И входят в нее не только рестораны и бары. Например, гости и жители города не пожалеют, заглянув в студенческую столовую LOCUS BONUS Витебского медуниверситета. В переводе с латыни это «Уютное место». И, судя по всему, заведение готово полностью оправдать название! В этом году впервые представим фестивальный сет, с гордостью озвучивает директор LOCUS BONUS Татьяна Суконкина:

— Нашу столовую многие знают как студенческую, но двухэтажное заведение способно принять до 300 человек. Гости «Славянского базара» бывали здесь и раньше, но специально разработанный фестивальный сет — это наша новинка. Наполнение богатое: сытный салат с майонезом и кетчупом, легкий бульон на овощной основе и изюминка сета — нежная форель в соусе, поданная с драниками. Запивать это все предлагаем освежающим морсом.

Хотя к фестивальным сетам LOCUS BONUS подключился впервые, опыт кейтерингового сервиса особых гостей у них уже есть. Например, в прошлом году заведение обслуживало Ольгу Бузову. В гримерку в ланч-боксах певице возили и завтраки, и обеды, и ужины. Без традиционных драников, приготовленных местными поварами с душой, не обошлось.