16 июля на YouTube-канале НЦЗПИ в 10.30 состоится открытая трансляция вебинара «Госрегистрация и ликвидация субъектов хозяйствования. Разъясняем положения нового закона».





Вебинар направлен на разъяснение норм Закона Республики Беларусь от 1 июня 2026 г. № 150-З «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

В студии НЦЗПИ выступят Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Валентина Якимович, заместитель Министра юстиции.

В прямом эфире спикеры подробно остановятся на следующих вопросах:

новые ограничения для создания субъектов хозяйствования и основания для неосуществления государственной регистрации, в том числе при реорганизации юридического лица;

участие нотариуса в процедуре выхода участника из состава участников общества с ограниченной ответственностью;

изменяющиеся процедурные аспекты осуществления государственной регистрации субъектов хозяйствования, внесения изменений в учредительные документы;

временное внешнее управление восстановленного юридического лица как новый правовой институт;

новации в сфере ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования.

Традиционно можно задать вопросы по теме вебинара. Направляйте их на электронную почту nczpionline@center.gov.by до 11.00 16 июля. Ответы – в ходе прямого эфира.

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