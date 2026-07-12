Поздравить сердцу милый уголок пришли не только местные жители, но и уроженцы населенных пунктов, почетные гости. По традиции в этот день чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие деревни. Их труд и участие в жизни населенного пункта были отмечены благодарственными письмами, дипломами и памятными подарками.

Для участников мероприятия были организованы выставки местных мастеров, где каждый мог найти что-то интересное для себя, приготовлены угощения. Праздничную атмосферу создали выступления коллективов и индивидуальных исполнителей. Жители и гости с удовольствием слушали песни, которые исполнялись на сцене. Яркие номера никого не оставили равнодушным.

Мероприятия стали настоящим праздником для всех, кто любит свою малую родину и хочет видеть ее процветающей.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников