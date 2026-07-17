В рамках Дня профилактики алкоголизма в Гомельской области в период по 30 июля проводится региональная информационно-образовательная акция, направленная на снижение уровня алкоголизации населения.

Алкоголизм — это первичное хроническое заболевание, всесторонне затрагивающее личность на биологическом, психологическом, социальном и духовном уровнях.

Профилактика алкоголизма начинается с осознания человеком, злоупотребляющим алкоголем, того, что у него серьезные проблемы, с которыми необходимо бороться. В ином случае профилактические меры не будут результативны. Вот несколько советов, которые помогут отвлечься от желания выпить:

Сменить компанию. Как правило, люди, злоупотребляющие алкоголем, встречаются не д ля общ ени я, а для уп о требления спиртного . Человек, ведущий трезвый образ жизни, теряет привлекательность для компании , с которой раньше употреблял алкоголь.

д общ я, о . Человек, ведущий трезвый образ жизни, теряет привлекательность для , с которой употреблял алкоголь. З аниматься любимой работой . Занятость интересным делом позволит не думать об алкоголе, а также обеспечит новыми знакомствами и достатком.

аниматься . Занятость интересным позволит не думать об алкоголе, а также обеспечит знакомствами и достатком. Не хранить алкоголь дома. Наличие спирт ных напитков в домашних условиях может дать импульс выпить, поэтому рекомендуется отказаться от любых запасов алкоголя.

ных напитков в домашних условиях может дать импульс выпить, поэтому рекомендуется отказаться от любых запасов алкоголя. Уделять время своим хобби. Чувство удовлетворения от любимого занятия поможет расширить зону удовольствия и будет способствовать повышению самооценки.

Зан иматьс я спортом . Это п оможет держать организм в тонусе и лучше ориентироваться в собственных возможностях.

я . оможет держать организм в тонусе ориентироваться в собственных возможностях. Работать над внутренними конфликтами. Пристрастие к спиртному — следствие не только биологических, но и , в большей степени , психологических причин.

следствие не только биологических, но и в большей степени психологических причин. Принимать как положительные, так и отрицательные качества собственного характера. Осознав отрицательные черты, можно работать над ними , чтобы улучшить личностные качества.

положительные, и отрицательные качества собственного характера. Осознав отрицательные черты, можно над , чтобы улучшить личностные качества. Избавиться от тревожности. Повышенная тревожность — рас п р о ст р анен ная черта характера людей , с т р адающих тяг ой к алкоголю ; зачастую он и пытаются уйти от неприятных переживаний с помощью опьянения.

п о р ная черта характера людей с р тяг к алкоголю зачастую и пытаются уйти от неприятных переживаний с помощью опьянения. Признавать жизненные трудности и находить решения проблем. У человека по выш ается самооценка, когда он может самостоятельно найти решение личных жизненных трудностей .

ается самооценка, когда может найти решение . Расширять диапазон личных удовольствий (приятная музыка, интересная книга, путешествие , просмотр хорошего фильма, помощь кому-либо, общение с домашним п и то мцем и т. д.). В таком случае воспоминания об удовольствии от алкоголя будут все больше отдаляться.

, просмотр хорошего фильма, помощь кому-либо, общение с домашним и мцем и т. д.). В таком случае воспоминания об удовольствии от алкоголя будут все больше отдаляться. Расширяйте свой кругозор: ходите в кино, театры, на концерты и в музеи, включайтесь в общественную работу. Это повысит самооценку и станет источником новых удовольствий.

Уделяйте внимание своему внешнему виду: следите за прической и одеждой, интересуйтесь модными тенденциями. Удовлетворение собственным внешним видом — это дополнительное удовольствие и стимул к дальнейшему совершенствованию.

Используйте группы взаимопомощи (например, «Анонимные алкоголики»). Иллюзорное ощущение полного одиночества — один из самых надуманных страхов. В первое время после отказа от алкоголя группы взаимопомощи могут оказать существенную поддержку. В таких сообществах реально найти друзей, вместе с которыми можно обучиться навыкам трезвой жизни в естественной и максимально безопасной обстановке.

Не пить — очень просто. По мере того как человек возвращается в общество — устраивается на работу, восстанавливает связи с родственниками и улучшает отношения в семье, — появляются новые проблемы: как знакомиться с новыми людьми, как себя позиционировать, что делать, если снова придется столкнуться с алкоголем. Если человек сам принял решение больше не пить, как правило, никто и ничто не заставит его вернуться к употреблению. Полностью застраховаться от ситуаций, опасных срывом, не получится, но исход каждой из них полностью зависит от того, насколько хорошо человек научился говорить «нет».

Алкоголизм — серьезная проблема, поэтому не стоит сдаваться. Самое главное — не давать себя сломить и постараться наполнить жизнь новым смыслом. Чем насыщеннее будут дни, тем меньше останется времени на алкоголь.

При наличии проблем с алкоголем самый первый шаг — признать этот факт и обратиться за специализированной помощью.

За консультацией к врачу-наркологу можно обратиться в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 29. Телефон: 7-11-37.

Специализированная помощь в У «ГОНД» (г. Гомель, ул. Богданова, 13) включает медикаментозное выведение из запоя, снятие абстинентного синдрома, лечение алкогольной и наркотической зависимости, игромании, а также программы обретения устойчивой трезвости («Ключ», «Спринт»). Телефоны: +375 (232) 51-21-80 (дневной стационар), +375 (232) 51-21-88 (стационар), +375 (232) 32-96-40 (реабилитация).

Врач-психиатр-нарколог районной поликлиники Е.Л. Семенова