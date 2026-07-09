Июль – пора активной работы в наших любимых цветниках. Когда последние нотки весеннего цветения угасают, а листва луковичных культур начинает желтеть и подсыхать, приходит время для их особой, июльской «перезагрузки». Это не просто уборка, а настоящее искусство, залог пышного цветения в следующем сезоне.

Тюльпаны, особенно попугайные, бахромчатые и зеленоцветные, нужно выкапывать каждый год, ботанические и простые ранне- и позднецветущие можно оставлять на месте до 6 лет. Луковицам гиацинта и рябчикам императорским также нужна ежегодная выкопка. Разнообразные мелколуковичные (крокусы, кандыки, хионодоксы, пушкинии и др.) выкапывают из почвы раз в 5 лет. Нарциссы могут жить на одном месте до 10-15 лет. Посадочный материал выкапывают с комом, очищают вручную, если земля влажная, дают подсохнуть и только потом полностью удаляют почву. Луковицы и деток рассортировывают и закладывают на просушку в проветриваемом помещении или на улице в тени. Важный момент: тюльпаны могут храниться до посадки в течение 2 месяцев, а мускари и пролески лучше высаживать как можно скорее.

Есть исключения из правил: в июле-начале августа в цветники высаживают колхикум, или безвременник. Осеннецветущие колхикумы распускаются в сентябре-октябре, в то время как листья появляются весной и к августу усыхают и пропадают, поэтому рекомендуется сажать колхикум совместно с почвопокровниками. На одном месте безвременник растет 5-6 лет.

Луковичные ирисы, которые цветут весной, нужно подкормить фосфором и калием: именно в это время закладывается основа будущего цветения. У отцветших лилий срезают стебли, оставляя 1/3 длины.

Подготовила Екатерина Зайкова