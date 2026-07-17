Сезон большой грибной охоты 2026 года в Беларуси официально открыт. Главная цель каждого заядлого грибника – найти скрытый под мхом или опавшей хвоей крепкий боровик. Чтобы ваши корзины не пустовали, ОНТ собрало актуальный гид по самым щедрым и проверенным локациям страны во всех шести областях.

Минская область: эпицентр тихой охоты

Минщина традиционно привлекает тысячи грибников благодаря огромным лесным массивам и удобной логистике. Белые грибы здесь любят холмистую местность и смешанные леса.

Логойск: Окрестности этого холмистого региона славятся глубокими хвойными лесами. Ищите боровики на опушках и моховых полянах.

Столбцы: Местные хвойные боры вдоль Немана – классическое место обитания белых грибов. Здесь они часто растут целыми семьями.

Плещеницы: Густые, порой труднопроходимые леса в этом направлении радуют стабильным урожаем даже в засушливые периоды.

Гродненская область: заповедные массивы и речные долины

Западный регион страны предлагает грибникам уникальные локации, где сосновые боры соседствуют с живописными водными артериями.

Бершты, Привалка, Гожа и Плебанишки: Окрестности этих деревень – культовые точки для местных жителей. Местные сосняки на песчаных почвах идеально подходят для роста крепких боровиков.

Августовский канал: Лесные массивы вдоль канала славятся не только пейзажами, но и высокой плотностью белых грибов.

Река Котра: Пойма этой реки окружена богатыми смешанными лесами, где боровики прячутся в густой траве и черничниках.

Витебская область: край северных лесов и глубоких мхов

Север Беларуси с его обилием озер и высокой влажностью – идеальная экосистема для грибного мицелия. Боровики здесь крупные, плотные и чистые.

Оршанский район: Славится своими березовыми рощами и смешанными лесами, где часто встречаются светлые сортовые боровики.

Сенненский район: Богат болотистыми и мшистыми сосновыми лесами, в которых белые грибы любят селиться на возвышенностях.

Глубокский район: Местные ельники и боры считаются одними из самых щедрых на Витебщине.

Брестская область: южное изобилие с важным ограничением

Южные леса прогреваются быстрее остальных, поэтому грибной сезон здесь часто стартует раньше. Главное – помнить про правила природоохранных зон.

Вокруг Бреста и Каменца: Это настоящий грибной рай. Местные дубравы и сосновые посадки ежегодно выдают рекордные урожаи боровиков.

Важное предупреждение: Помните, что на территории Национального парка «Беловежская пуща» сбор грибов строго запрещен. Ищите трофеи исключительно за пределами охраняемой зоны.

Могилевская область: хвойное богатство

Восток Беларуси радует грибников огромными массивами хвойных лесов, где боровик чувствует себя полноправным хозяином.

Осиповичский район: Благодаря густой сети лесных дорог и смешанным лесам, это место остается одним из самых посещаемых и уловистых.

Белыничский район: Известен своими вековыми сосняками, где белые грибы буквально светятся на зеленом ковре из мха.

Чаусы и Друть: Хвойные леса в этих направлениях, особенно вдоль берегов реки Друть, стабильно обеспечивают грибников полными корзинами элитных боровиков.

Гомельская область: дубравы и теплые боры

Самый теплый регион Беларуси предлагает охотникам за грибами просторные светлые леса, где боровики могут расти до самых заморозков.

Светлогорск: Окрестные леса славятся хорошей прогреваемостью, что стимулирует массовый и дружный рост грибов после теплых дождей.

Речица: Местные смешанные леса привлекают разнообразием. Здесь боровики часто соседствуют с подосиновиками и лисичками.

Мозырский район: Уникальный рельеф с оврагами и холмами создает особый микроклимат, в котором белые грибы прячутся на склонах под опавшей листвой.

Памятка грибника на 2026 год

Погода – наш ориентир: Выезжайте в лес через 2–3 дня после обильных теплых дождей.

Экипировка: Обязательно берите с собой плетеную корзину (в пакетах грибы быстро ломаются и задыхаются) и острый нож.

Безопасность: Перед поездкой проверяйте карту запретов и ограничений на посещение лесов на сайте Минлесхоза. Навигатором в телефоне и заряженным пауэрбанком пренебрегать также не стоит.