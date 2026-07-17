В районном этапе «SuperПРОФИ-2026» приняли участие молодые специалисты, которые уже успели зарекомендовать себя в профессии и добились определенных успехов.

Конкурс проводится в целях выявления и поощрения лучших молодых работников, формирования положительного имиджа молодежи в обществе и создания условий для самореализации.

В числе участниц – заведующая Ивольским СДК Оксана Кубарева, учитель немецкого языка, педагог-организатор Кривской школы Елена Нартова, учитель истории гимназии г. Буда-Кошелево Яна Костючкова, педагог-организатор аграрно-технического колледжа Юлия Осипцова.

Им предстояло пройти три конкурсных испытания. Первым этапом стала презентация видеоролика, в котором девушки рассказали о деятельности и достижениях своих организаций. Затем последовала «Визитная карточка» на тему «Почему моя профессия лучшая?», где каждая из конкурсанток продемонстрировала ораторское мастерство и умение выступать перед публикой. Завершилось состязание творческим номером – участницы соревновались в вокале, художественном слове и других жанрах.

По решению компетентного жюри победителем районного этапа конкурса «SuperПРОФИ-2026» стала Яна Костючкова. Ей предстоит представлять Буда-Кошелевский район на областном этапе конкурса.

Все участницы награждены дипломами и денежными сертификатами от районных отраслевых профсоюзов и РО ОО «БРСМ».

Елизавета Малая

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