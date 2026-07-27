У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в $1 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, передает корреспондент БЕЛТА.

«Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Но мы планировали в свое время миллиардный товарооборот. Недотягиваем, надо искать направления, — подчеркнул белорусский лидер. — Возможности гигантские в области. Миллиард — это, думаю, нормально между Беларусью и Калужской областью. Будем на это ориентироваться».

Говоря о возможностях белорусской стороны, Президент назвал направления, которые позволят довести товарооборот между Беларусью и Калужской областью до отметки в $1 млрд. «Я думаю, это не только и не столько обычная торговля, хотя она для нас тоже очень важна. Мы уже научились работать в вашей области и готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы под ключ построить и сдать (соответствующие объекты. — Прим. БЕЛТА), чтобы было видно лицо Беларуси», — заверил он. Говоря о возможностях белорусской стороны, Президент назвал направления, которые позволят довести товарооборот между Беларусью и Калужской областью до отметки в $1 млрд. «Я думаю, это не только и не столько обычная торговля, хотя она для нас тоже очень важна. Мы уже научились работать в вашей области и готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы под ключ построить и сдать (соответствующие объекты. — Прим. БЕЛТА), чтобы было видно лицо Беларуси», — заверил он.

Глава государства также отметил, что Минск для губернатора Калужской области не является чужим городом: в Великую Отечественную войну здесь сражались родственники Владислава Шапши. «Усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, правды о Великой Отечественной войне, связаны с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую Родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю», — сказал Александр Лукашенко.

По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Беларусью и Калужской областью составил $705 млн. С января по май этого года товарооборот достиг отметки в $311,4 млн, что составляет 117,4% к аналогичному периоду прошлого года. Основой экспорта стали нефтепродукты, мебель и ее части, металлоконструкции из черных металлов, семена, смолы и полиуретаны, другие виды товаров. По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Беларусью и Калужской областью составил $705 млн. С января по май этого года товарооборот достиг отметки в $311,4 млн, что составляет 117,4% к аналогичному периоду прошлого года. Основой экспорта стали нефтепродукты, мебель и ее части, металлоконструкции из черных металлов, семена, смолы и полиуретаны, другие виды товаров.

В Беларусь из Калужской области импортировались преимущественно продукты для кормления животных, полимеры этилена и пропилена, рыбное филе, алюминиевая проволока и другое.

/Будет дополнено/.