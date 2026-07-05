Семейный праздник «Сохраняя любовь», приуроченный ко Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, который сегодня прошел в райцентре, стал символом семейного единства и духовной гармонии и объединил жителей города и окрестных деревень в теплой и радостной атмосфере. Инициаторами и организаторами мероприятия выступили приход храма Святителя Николая Чудотворца, районное РОО «Патриоты Беларуси», Уваровичский ГДК, волонтеры.

Началось мероприятие с торжественного молебна, который совершил Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко. Затем для гостей была организована концертная программа. Солисты и воспитанники воскресной школы порадовали зрителей песнями о любви, родном доме и семейных ценностях. Зрители приветствовали каждый номер аплодисментами, создавая атмосферу тепла и единства. «Сегодня мы видим, как важно напоминать людям о вечных ценностях. Святые Петр и Феврония – покровители семьи и брака в православной традиции. Их история, полная любви и преданности, вдохновляет людей на протяжении веков. Петр и Феврония жили в XIII веке и стали примером верности и духовной чистоты. Их брак был основан на любви и взаимопонимании, а их жизнь – на служении ближним и Богу. Отрадно, что к нам присоединились, общественные объединения, учреждения культуры, семьи. Ведь только общими усилиями мы сможем укрепить институт семьи», – подчеркнул Сергий Пешко.

Продолжили мероприятие развлекательные площадки, подвижные игры для малышей, викторины о семейных традициях и истории православных святых для старшего поколения, аквагрим и мастер-класс по изготовлению браслетов из природного материала. Эти активности позволили каждому участнику почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Завершился праздник по-домашнему тепло – сладким столом для всех участников.

«Мы хотели показать, что семья – это не только личное счастье, но и опора для всего района. Когда церковь, культура, семьи действуют сообща, сохраняются традиции, укрепляются общечеловеческие ценности, а праздники получаются искренними и интересными», – отметил председатель районного РОО «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский.

Татьяна Титоренко

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