— на 165 км а/д Р-31 «Бобруйск-Мозырь-гр. Украины». Скоростное ограничение для водителей легковых, мотоциклов и автобусов – 90 км/ч; для грузовых автомобилей – 70 км/ч.

— на 2 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 145 км а/д Р-31 «Бобруйск-Мозырь-гр. Украины». Скоростное ограничение для всех водителей — 70 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч;

— мобильный комплекс «Оракул – Инсайт: с 0 по 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь аккуратного стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!