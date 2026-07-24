Министерством обороны начата проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли двое военнослужащих. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

В ДТП погибли младший сержант контрактной службы и рядовой срочной службы. Пострадавшим в происшествии в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства выясняются комиссией Министерства обороны совместно со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Должностные лица находятся на связи с родственниками. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны.

В Следственном комитете добавили, что ДТП произошло утром 24 июля на 12-м км автодороги Осиповичи — Барановичи. Водитель грузопассажирского военного автомобиля МАЗ, по предварительной информации, во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет.

Погибли два человека, еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП Осиповичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.464 (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления и следователи главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета. Проводится комплексный осмотр объектов и территории с участием специалистов ГКСЭ и инспекторов ГАИ. Детально фиксируется следовая картина аварии. Координацию действий на месте осуществляет заместитель начальника УСК по Могилевской области Виталий Шлеханов.