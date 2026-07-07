Первый заместитель министра образования Александр Баханович рассказал журналистам, что делает ведомство для того, чтобы воспользоваться электронной очередью для подачи документов в вузы смог каждый абитуриент, передает корреспондент БЕЛТА.

«Электронная очередь для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования уже начала работу. Зарегистрироваться можно на сайте Республиканского института контроля знаний. В прошлом году около трети поступивших абитуриентов воспользовались этой возможностью. В этом году мы видим, что таких будет около половины от общего числа абитуриентов. Поэтому Минобразования дало команду вузам увеличить количество рабочих мест в приемных комиссиях для того, чтобы удовлетворить всех желающих подать через электронную регистрацию документы в тот вуз и на ту специальность, которую они выбрали», — проинформировал Александр Баханович.

Первый замминистра рассказал, чем хорош сервис. «У человека есть возможность заранее выбрать себе время, вуз, специальность, прийти в это время в вуз и в спокойной обстановке подать свои документы. То есть его в это время уже будут ждать в приемной комиссии», — отметил он.

К программе подключены все вузы страны. По словам Александра Бахановича, сервис не исключает возможности подачи документов по живой очереди. «Кроме того, если у абитуриента не получается прийти в вуз в то время, на которое зарегистрировался, он может перерегистрироваться на другое время или подать документы в порядке живой очереди. Электронная очередь предназначена для создания комфортных условий для людей. Многие ребята приезжают с родителями в университет, для этого взрослым нужно отпроситься с работы. Поэтому когда человек спланировал свои действия заранее, даже приехав с другого населенного пункта, он сделает все удобно и максимально комфортно для себя», — подчеркнул замминистра.

В этом году около 49,1 тыс. абитуриентов примут 46 вузов страны, из которых 42 — государственные. Около 33,1 тыс. человек будут получать высшее образование за счет средств бюджета.

Проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочин отметил, что в Белорусском государственном университете созданы максимально комфортные условия для подачи документов. «Каждый год мы внедряем различные инновации для того, чтобы молодой человек мог более комфортно чувствовать себя при подаче документов и думать только о своей дальнейшей траектории обучения. В частности, последние два года у нас работает электронная очередь. Каждый может зарегистрироваться на сайте РИКЗ. Тем не менее хочу успокоить тех ребят, кто не сможет зарегистрироваться на определенное желаемое время, они все равно могут прийти в это время и подать документы. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента БГУ, распечатать документы и прийти прямо на факультет, минуя общественную приемную, сразу подать документы. В этом случае весь процесс займет немного времени и пройдет очень комфортно», — констатировал он.

Проректор подчеркнул, что в прошлом году все выделенные на электронную регистрацию места были заняты абитуриентами.

«Мы примем документы абсолютно у всех поступающих вне зависимости от того, зарегистрировался человек или нет. При возникновении проблем с регистрацией в личном кабинете наши сотрудники общественной приемной и волонтеры смогут помочь каждому обратившемуся зарегистрироваться в личном кабинете, распечатать и подать документы. Самое главное — чтобы ребята взяли оригиналы документов и пришли», — добавил Виктор Кочин.