С 13 по 19 июля на территории Будакошелевщины проходит Неделя нулевого травматизма, в рамках которой специалисты мобильных групп проверяют условия работы и проводят профилактические беседы с коллективами предприятий и организаций района.

В связи с началом уборочной кампании мобильная группа райисполкома, в работе которой принял участие главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александра Дударенко, посетила машинно-тракторный парк ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». В ходе работы специалисты обратили внимание на нарушения, которые могут непосредственно привести к травмированию работников. Кроме того, был проведен мониторинг наличия заключенных трудовых договоров, прохождения медицинских осмотров, инструктажей по охране труда и обеспечения средствами индивидуальной защиты участников студенческого отряда, которые привлекаются к сезонным работам.

Специалисты также оказали методическую помощь по вопросам охраны труда, санитарной, электро- и пожарной безопасности учреждениям образования, здравоохранения и объектам торговли населенного пункта.

Руководителям организаций, в адрес которых направлена информация о выявленных нарушениях, следует сделать выводы о необходимости четкой организации работы по охране труда.

Елизавета Малая

Фото Инны Костянко