С 16 по 19 июля в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» Министерство внутренних дел проведет акцию «За безопасность — вместе!», сообщает МВД, пишет sb.by.





Старт масштабному празднику даст яркая церемония открытия, которая состоится 16 июля в 15.00 на площади Тысячелетия.

— Вы увидите показательные выступления спецподразделений МВД, плац-концерт военнослужащих роты почетного караула, кинологов со служебными собаками и многое другое, — отметили в ведомстве.

Ежедневно на площадках можно будет ознакомиться с деятельностью подразделений, учреждений образования и военно-патриотических клубов МВД. Гости смогут прокатиться с милиционерами на сегвеях, электроскутерах и трициклах, увидеть работу конного патруля, отведать солдатской каши и насладиться музыкальными номерами.

На площадках также будут работать скалодром и интерактивный тир, развернут выставку ретро- и современной техники и вооружения, а также ростовые фигуры и фотозоны.

Самые спортивные и смелые смогут проявить себя на полосе препятствий Bison Race.

Все посетители милицейских площадок получат возможность выиграть суперприз — велосипед. Розыгрыш состоится 19 июля на площади Победы, где пройдет финал акции.

Завершающим аккордом акции 19 июля станет праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады, ведомственных заслуженных коллективов и солистов.