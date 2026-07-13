14 июля верующие чтут мучеников Косму и Дамиана, в народном календаре – Летние Кузьминки. С этим днем у наших предков было связано множество примет и традиций, также были известны строгие запреты: их нарушение якобы могло обернуться потерей достатка, появлением новых врагов и страшными недугами.



Что нельзя делать

В древности считалось, что в этот день женщинам следует избегать физически тяжелой работы, так как это могло привести к проблемам со здоровьем.

Также существовало поверье, что примерять чужие наряды и украшения – к уходу мужа. По этой же причине не рекомендовалось угощать мужа малиновым вареньем, чтобы избежать его чрезмерного внимания к другим женщинам.

Не стоит жаловаться на мужа его матери, чтобы не навлечь на себя гнев свекрови и не распространять о себе сплетни.

При расчетах в магазине лучше использовать правую руку, так как оплата левой, по мнению предков, могла привести к финансовым трудностям.

Считалось, что в Летние Кузьминки нельзя плакать, иначе такое состояние продлится до конца года.

Зависть также не приветствовалась, поскольку могла спровоцировать череду неудач.

Избегайте споров и конфликтов. Именно в этот день существует вероятность испортить отношения с родными и друзьями.

Рекомендуется воздержаться от употребления хлеба, чтобы не страдать от бессонницы. Вместо него можно приготовить овсяные блины.

Не следует хвастаться успехами детей перед посторонними, чтобы не навлечь на них сглаз.

Наконец, в давние времена в Летние Кузьминки не разрешалось сквернословить около костра или очага. Якобы это могло стать причиной пожара.

Что можно делать

В этот день занимались сельскохозяйственными работами, при этом основная тяжелая работа ложилась на мужчин, а женщины могли немного им помочь.

Женщины уделяли время домашним делам: заботились о детях, чинили одежду и готовили еду для семьи.

В Летние Кузьминки существовала традиция устраивать женские пиры. Для этого подруги и соседки объединяли усилия на кухне, каждая вносила свою лепту. Главным блюдом таких посиделок считалась каша.

День подходит для общения с представителями разных поколений. Издавна говорят, что стар и млад непременно найдут общий язык 14 июля. Также стоит попросить прощения у того, кого вы незаслуженно обидели в прошлом.

Чтобы приманить денежную удачу, нужно набрать целую корзинку малины. Но есть ее нельзя до следующего дня, иначе примета не сработает. Во всяком случае, так говорили наши предки.

Приметы о погоде

Не обходился день и без наблюдений за погодой. Если на улице было жарко, наши предки не сомневались: через неделю придет ненастье.

Небольшой дождь до обеда в старину считали залогом богатого урожая зерна. Если же после осадков на небе появлялась радуга, люди загадывали желание.

Если весь день идет ливень, сопровождающийся градом, на Руси опасались морозной зимы.

Яркое сияние звезд в старину называли обещанием стабильно хорошей погоды. За окном будет тепло и солнечно минимум до августа.

Подготовила Екатерина Зайкова