14 июля верующие чтут мучеников Косму и Дамиана, в народном календаре – Летние Кузьминки. С этим днем у наших предков было связано множество примет и традиций, также были известны строгие запреты: их нарушение якобы могло обернуться потерей достатка, появлением новых врагов и страшными недугами.
Что нельзя делать
- В древности считалось, что в этот день женщинам следует избегать физически тяжелой работы, так как это могло привести к проблемам со здоровьем.
- Также существовало поверье, что примерять чужие наряды и украшения – к уходу мужа. По этой же причине не рекомендовалось угощать мужа малиновым вареньем, чтобы избежать его чрезмерного внимания к другим женщинам.
- Не стоит жаловаться на мужа его матери, чтобы не навлечь на себя гнев свекрови и не распространять о себе сплетни.
- При расчетах в магазине лучше использовать правую руку, так как оплата левой, по мнению предков, могла привести к финансовым трудностям.
- Считалось, что в Летние Кузьминки нельзя плакать, иначе такое состояние продлится до конца года.
- Зависть также не приветствовалась, поскольку могла спровоцировать череду неудач.
- Избегайте споров и конфликтов. Именно в этот день существует вероятность испортить отношения с родными и друзьями.
- Рекомендуется воздержаться от употребления хлеба, чтобы не страдать от бессонницы. Вместо него можно приготовить овсяные блины.
- Не следует хвастаться успехами детей перед посторонними, чтобы не навлечь на них сглаз.
- Наконец, в давние времена в Летние Кузьминки не разрешалось сквернословить около костра или очага. Якобы это могло стать причиной пожара.
Что можно делать
- В этот день занимались сельскохозяйственными работами, при этом основная тяжелая работа ложилась на мужчин, а женщины могли немного им помочь.
- Женщины уделяли время домашним делам: заботились о детях, чинили одежду и готовили еду для семьи.
- В Летние Кузьминки существовала традиция устраивать женские пиры. Для этого подруги и соседки объединяли усилия на кухне, каждая вносила свою лепту. Главным блюдом таких посиделок считалась каша.
- День подходит для общения с представителями разных поколений. Издавна говорят, что стар и млад непременно найдут общий язык 14 июля. Также стоит попросить прощения у того, кого вы незаслуженно обидели в прошлом.
- Чтобы приманить денежную удачу, нужно набрать целую корзинку малины. Но есть ее нельзя до следующего дня, иначе примета не сработает. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Приметы о погоде
- Не обходился день и без наблюдений за погодой. Если на улице было жарко, наши предки не сомневались: через неделю придет ненастье.
- Небольшой дождь до обеда в старину считали залогом богатого урожая зерна. Если же после осадков на небе появлялась радуга, люди загадывали желание.
- Если весь день идет ливень, сопровождающийся градом, на Руси опасались морозной зимы.
- Яркое сияние звезд в старину называли обещанием стабильно хорошей погоды. За окном будет тепло и солнечно минимум до августа.
Подготовила Екатерина Зайкова