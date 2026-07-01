2 июля вспоминаю святого Зосима Аполлониадского, его величали Пчельником. В этот день обычно отдавали долги, боролись с изменами и мазали лоб медом. Расскажем о том, что еще делали наши предки, чтобы отвести от дома беду.





Что нельзя делать

В день Пчельника было принято благодарить пасечников и есть мед. Запрещалось убивать насекомых, так как наказанием для нарушивших это правило могла стать страшная болезнь.

Согласно одной из примет, если нагрубить пасечнику или толкнуть его, в жизни начнется черная полоса.

Бытовало мнение, что пчелы жалят исключительно грешников. Укус насекомого – не повод прихлопнуть его в отместку. Напротив, нужно мысленно поблагодарить за этот знак свыше и задуматься над своим поведением.

2 июля почитали не только пасечников и пчел, но и мед. Поговаривали, что у того, кто случайно прольет мед на стол, в скором времени случится беда.

Также не разрешалось расточительно использовать воду, бросать мусор в реку и озеро, сквернословить около водоемов. Нарушившим мудрецы сулили разорение.

С финансовыми трудностями рискуют столкнуться и те, кто привык держать окна и двери открытыми, а также любители спать до обеда и хвастаться.

2 июля не стоит желать кому-либо зла. Весь негатив может обернуться против вас.

День считается неудачным для продавцов. Покупателей будет мало, поэтому лучше не завышать цены.

Что можно делать

2 июля – самое благоприятное время для начала новых дел. Можно браться за сложные проекты на работе, нанимать сотрудников или менять сферу деятельности.

Благополучно все устроится и у тех, кто планирует новоселье.

Считалось, что 2 июля надо поддерживать каждого, кто обратится за помощью. Если отвернуться от просящего, вскоре можно оказаться на его месте.

На Пчельника нужно носить вещи светлых оттенков. Белые, молочные, бежевые наряды помогут приманить удачу.

Тем, кто играет свадьбу 2 июля, с утра нужно намазать лоб медом. В этом случае семейная жизнь молодых будет сладкой.

Чтобы до конца года не было проблем с деньгами, на Пчельника надо раздать долги.

Приметы о погоде

Наблюдение за пчелами помогало нашим предкам в составлении прогнозов погоды. Если насекомые ведут себя агрессивно, кусаются, впереди ждет засуха. Пчелы попрятались? Значит, скоро начнется дождь.

Солнце 2 июля – к хорошей погоде в течение недели. Если на улице пасмурно и сильный ветер, ближайшие три дня будут ненастными.

Радуга на небе – добрый знак. Меда в этом году будет много.

Туман указывает на потепление, град – на похолодание.

Если тучи собрались, а дождь так и не пошел, в августе получится собрать хороший урожай овощей и фруктов.

Подготовила Екатерина Зайкова