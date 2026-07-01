2 июля вспоминаю святого Зосима Аполлониадского, его величали Пчельником. В этот день обычно отдавали долги, боролись с изменами и мазали лоб медом. Расскажем о том, что еще делали наши предки, чтобы отвести от дома беду.
Что нельзя делать
- В день Пчельника было принято благодарить пасечников и есть мед. Запрещалось убивать насекомых, так как наказанием для нарушивших это правило могла стать страшная болезнь.
- Согласно одной из примет, если нагрубить пасечнику или толкнуть его, в жизни начнется черная полоса.
- Бытовало мнение, что пчелы жалят исключительно грешников. Укус насекомого – не повод прихлопнуть его в отместку. Напротив, нужно мысленно поблагодарить за этот знак свыше и задуматься над своим поведением.
- 2 июля почитали не только пасечников и пчел, но и мед. Поговаривали, что у того, кто случайно прольет мед на стол, в скором времени случится беда.
- Также не разрешалось расточительно использовать воду, бросать мусор в реку и озеро, сквернословить около водоемов. Нарушившим мудрецы сулили разорение.
- С финансовыми трудностями рискуют столкнуться и те, кто привык держать окна и двери открытыми, а также любители спать до обеда и хвастаться.
- 2 июля не стоит желать кому-либо зла. Весь негатив может обернуться против вас.
- День считается неудачным для продавцов. Покупателей будет мало, поэтому лучше не завышать цены.
Что можно делать
- 2 июля – самое благоприятное время для начала новых дел. Можно браться за сложные проекты на работе, нанимать сотрудников или менять сферу деятельности.
- Благополучно все устроится и у тех, кто планирует новоселье.
- Считалось, что 2 июля надо поддерживать каждого, кто обратится за помощью. Если отвернуться от просящего, вскоре можно оказаться на его месте.
- На Пчельника нужно носить вещи светлых оттенков. Белые, молочные, бежевые наряды помогут приманить удачу.
- Тем, кто играет свадьбу 2 июля, с утра нужно намазать лоб медом. В этом случае семейная жизнь молодых будет сладкой.
- Чтобы до конца года не было проблем с деньгами, на Пчельника надо раздать долги.
Приметы о погоде
- Наблюдение за пчелами помогало нашим предкам в составлении прогнозов погоды. Если насекомые ведут себя агрессивно, кусаются, впереди ждет засуха. Пчелы попрятались? Значит, скоро начнется дождь.
- Солнце 2 июля – к хорошей погоде в течение недели. Если на улице пасмурно и сильный ветер, ближайшие три дня будут ненастными.
- Радуга на небе – добрый знак. Меда в этом году будет много.
- Туман указывает на потепление, град – на похолодание.
- Если тучи собрались, а дождь так и не пошел, в августе получится собрать хороший урожай овощей и фруктов.
Подготовила Екатерина Зайкова