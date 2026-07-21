В этот день верующие вспоминают епископа Тавроменийского Панкратия, в народном календаре — Панкратьев день. Дата имела еще одно название, именовали ее Ягодником. Расскажем, что можно, а что нельзя делать, чтобы не навлечь беду на свой дом и стать богаче.
Что нельзя делать
- Наши предки утверждали, что этот день неудачен для начала новых проектов. Переезды, смена работы или любые другие важные начинания, запланированные на 22 июля, обречены на провал.
- Никому не отказывайте в просьбах. Если человек нуждается в помощи, а вы пройдете мимо, до конца года вас будут преследовать неудачи.
- Не стоит надевать в этот день черные вещи. Одежда такого цвета может стать причиной траура в доме.
- Панкратьев день не годится для споров и выяснения отношений. Велика вероятность крупной ссоры с родственником или приятелем.
- Не нужно пересаживать растения в доме: они скорее всего не приживутся.
- Не рекомендуется покупать новую посуду, стряхивать крошки со стола рукой и прогонять птиц от дома. Тому, кто нарушит эти старинные запреты, может грозить нищета.
- Не нужно мыть голову и подстригать волосы, чтобы не мучила бессонница. Для маникюра дата тоже не подходит: вместе с ногтями можно укоротить свою жизнь.
Что можно делать
- Первую найденную ягоду в этот день следовало съесть. Если положить ее в корзинку, якобы можно заблудиться в лесу.
- Можно затеять уборку, постирать белье, привести в порядок одежду, приготовить что-то вкусное для домочадцев.
- Панкратьев день подходит для того, чтобы заняться огородом, прежде всего — сбором урожая.
- Удачной дата является для тех, кто решил сыграть свадьбу. Семейная жизнь будет долгой и счастливой.
- Также все пройдет успешно у тех, кто собирается в дорогу. Поездка пройдет без форс-мажоров.
- Чтобы в доме никогда не было голода, обязательно покормите плиц. Пернатым нужно вынести два вида зерна.
Приметы о погоде
- Если в Панкратьев день рыба из воды выпрыгивает, скоро начнется дождь.
- Если ливень идет стеной и не унимается до вечера, август будет «мокрым».
- Град предупреждает о похолодании, а радуга после осадков — знак богатого урожая зерна в этом году.
- Утренний туман обещает, что следующий день окажется теплее предыдущего, но солнце будет прятаться за облаками.
- Если небо на закате окрасилось в розовый цвет, впереди еще неделя жары.
Подготовила Екатерина Зайкова