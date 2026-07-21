В этот день верующие вспоминают епископа Тавроменийского Панкратия, в народном календаре — Панкратьев день. Дата имела еще одно название, именовали ее Ягодником. Расскажем, что можно, а что нельзя делать, чтобы не навлечь беду на свой дом и стать богаче.

Что нельзя делать

Наши предки утверждали, что этот день неудачен для начала новых проектов. Переезды, смена работы или любые другие важные начинания, запланированные на 22 июля, обречены на провал.

Никому не отказывайте в просьбах. Если человек нуждается в помощи, а вы пройдете мимо, до конца года вас будут преследовать неудачи.

Не стоит надевать в этот день черные вещи. Одежда такого цвета может стать причиной траура в доме.

Панкратьев день не годится для споров и выяснения отношений. Велика вероятность крупной ссоры с родственником или приятелем.

Не нужно пересаживать растения в доме: они скорее всего не приживутся.

Не рекомендуется покупать новую посуду, стряхивать крошки со стола рукой и прогонять птиц от дома. Тому, кто нарушит эти старинные запреты, может грозить нищета.

Не нужно мыть голову и подстригать волосы, чтобы не мучила бессонница. Для маникюра дата тоже не подходит: вместе с ногтями можно укоротить свою жизнь.

Что можно делать

Первую найденную ягоду в этот день следовало съесть. Если положить ее в корзинку, якобы можно заблудиться в лесу.

Можно затеять уборку, постирать белье, привести в порядок одежду, приготовить что-то вкусное для домочадцев.

Панкратьев день подходит для того, чтобы заняться огородом, прежде всего — сбором урожая.

Удачной дата является для тех, кто решил сыграть свадьбу. Семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Также все пройдет успешно у тех, кто собирается в дорогу. Поездка пройдет без форс-мажоров.

Чтобы в доме никогда не было голода, обязательно покормите плиц. Пернатым нужно вынести два вида зерна.

Приметы о погоде

Если в Панкратьев день рыба из воды выпрыгивает, скоро начнется дождь.

Если ливень идет стеной и не унимается до вечера, август будет «мокрым».

Град предупреждает о похолодании, а радуга после осадков — знак богатого урожая зерна в этом году.

Утренний туман обещает, что следующий день окажется теплее предыдущего, но солнце будет прятаться за облаками.

Если небо на закате окрасилось в розовый цвет, впереди еще неделя жары.

Подготовила Екатерина Зайкова