23 июля Церковь чтит святого Антония Печерского, в народном календаре — Антониев день. С этой датой наши предки связывали немало обычаев и строгих запретов.
Что нельзя делать
- Бросать мусор в реки и озера считалось неуважением к русалкам, которые могли отомстить, перевернув лодку или утащив человека под воду.
- Сквернословие у воды, по поверьям, могло привести к боли в горле.
- Ссоры и выяснения отношений в местах отдыха грозили долгим периодом одиночества.
- Запрещалось допивать воду за своими детьми: из-за этого могло ухудшиться их здоровье.
- Антониев день считался неблагоприятным для физически тяжелой работы, обещая лишь бесполезную трату сил.
- Строго-настрого запрещалось обижать птиц и животных. Наказанием для того, кто ослушается, могли стать убытки и неудачи.
- В этот день старались не беспокоить покойных, чтобы они не начали являться во снах.
- Стрижка или новая прическа могли привести к выпадению волос.
- Для смены гардероба день не подходит. Новые вещи окажутся некачественными, вскоре вы пожалеете об их покупке.
- Не разрешается хвастаться, сплетничать и злорадствовать. Не желайте дурного кому-либо даже в мыслях. Нарушивший запреты рискует пострадать от сглаза или порчи.
Что можно делать
- Утро начиналось с умывания водой из трех источников. Женщины верили, что это придаст им привлекательности и сохранит молодость, а мужчины – что сделает их выносливее и сильнее.
- Хотя купание в реках и озерах было под запретом, рыбачить разрешалось. Первую пойманную рыбу полагалось отпустить, а вторую – отдать встречному, чтобы обеспечить удачу на весь год
- Вечером у наших предков было принято топить баню. С собой они брали свежие веники — березовые и дубовые, для здоровья и удачи.
- У верующих 23 июля не проходило без визита в храм. Они просили Антония Печерского помощи и поддержки в мирских делах.
- После церкви принято было подавать нищим. Считалось, что добро, совершенное в этот день, вернется многократно.
Приметы о погоде
- Если 23 июля на улице много ворон, они громко каркают и дерутся, впереди жара.
- Птицы попрятались? К ненастью.
- Солнечный день 23 июля указывает на то, что сентябрь порадует теплом.
- Ливень с утра до вечера — знак плохого урожая.
Подготовила Екатерина Зайкова