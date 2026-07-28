29 июля верующие чтут память святого Афиногена, в народном календаре – Финогеев день. В это время боялись нечисти, отказывались мыть пол и ели блины с медом.
Что нельзя делать
- Чтобы не стать жертвой Лешего, грибы и ягоды собирали только в компании. Многие предпочитали вовсе держаться подальше от лесов.
- 29 июля, если верить приметам, не следует браться за уборку. Под запретом оказалось в том числе мытье полов. Считалось, что это может вымести из дома достаток и взаимопонимание.
- Не стоит желать кому-либо зла, так как все дурное вернется бумерангом.
- Наши предки осуждали тех, кто сидел без дела в Финогеев день. Считалось, что лодырям грозят различные болезни. Любителей спать до обеда также пугали всевозможными хворями.
- Нельзя мусорить и сквернословить около водоемов. Это могло разгневать русалок, которые могли заманить человека в воду.
- Выходить из дома разрешалось только с правой ноги. Тому, кто шагнет за порог левой, сулили провал во всех начинаниях.
- Если вас кто-то будет настойчиво звать по имени, не оборачивайтесь: это могут быть проделки нечисти.
Что можно делать
- День был посвящен интенсивному труду в поле. Первый сноп украшали и уносили домой, на поле приносили выпечку в знак благодарности природе.
- После заката устраивались застолья, главным блюдом были блины с медом, символизирующие солнце и помогающие восстановить силы.
- Наши пращуры делились своими новостями и планами на будущее, учили молодежь уму-разуму и советовались со старшими.
- Ночью с 29 на 30 июля могли присниться подсказки судьбы, которые следовало запомнить.
Приметы о погоде
- Туман в утренние часы 29 июля в старину называли добрым знаком. Люди верили, что он указывает на щедрый урожай грибов и ягод.
- Сильный ветер в Финогеев день – предвестник похолодания. Погода испортится минимум на три дня.
- Если на улице жарко, но пасмурно, скоро пойдет дождь. Если прогремит гром, осадки будут краткосрочными.
- Погожий Финогеев день, согласно наблюдениям наших предков, обещает солнечный август и теплый сентябрь. А вот если с утра до ночи идет ливень с грозами, следующий месяц будет ненастным.
Подготовила Екатерина Зайкова