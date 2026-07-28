29 июля верующие чтут память святого Афиногена, в народном календаре – Финогеев день. В это время боялись нечисти, отказывались мыть пол и ели блины с медом.





Что нельзя делать

Чтобы не стать жертвой Лешего, грибы и ягоды собирали только в компании. Многие предпочитали вовсе держаться подальше от лесов.

29 июля, если верить приметам, не следует браться за уборку. Под запретом оказалось в том числе мытье полов. Считалось, что это может вымести из дома достаток и взаимопонимание.

Не стоит желать кому-либо зла, так как все дурное вернется бумерангом.

Наши предки осуждали тех, кто сидел без дела в Финогеев день. Считалось, что лодырям грозят различные болезни. Любителей спать до обеда также пугали всевозможными хворями.

Нельзя мусорить и сквернословить около водоемов. Это могло разгневать русалок, которые могли заманить человека в воду.

Выходить из дома разрешалось только с правой ноги. Тому, кто шагнет за порог левой, сулили провал во всех начинаниях.

Если вас кто-то будет настойчиво звать по имени, не оборачивайтесь: это могут быть проделки нечисти.

Что можно делать

День был посвящен интенсивному труду в поле. Первый сноп украшали и уносили домой, на поле приносили выпечку в знак благодарности природе.

После заката устраивались застолья, главным блюдом были блины с медом, символизирующие солнце и помогающие восстановить силы.

Наши пращуры делились своими новостями и планами на будущее, учили молодежь уму-разуму и советовались со старшими.

Ночью с 29 на 30 июля могли присниться подсказки судьбы, которые следовало запомнить.

Приметы о погоде

Туман в утренние часы 29 июля в старину называли добрым знаком. Люди верили, что он указывает на щедрый урожай грибов и ягод.

Сильный ветер в Финогеев день – предвестник похолодания. Погода испортится минимум на три дня.

Если на улице жарко, но пасмурно, скоро пойдет дождь. Если прогремит гром, осадки будут краткосрочными.

Погожий Финогеев день, согласно наблюдениям наших предков, обещает солнечный август и теплый сентябрь. А вот если с утра до ночи идет ливень с грозами, следующий месяц будет ненастным.

Подготовила Екатерина Зайкова