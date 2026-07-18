В Threads, которую очень полюбила ципоста, начали распространять очередной фейк. На этот раз о том, что на приграничных АЗС Беларуси якобы ввели ограничение на заправку автомобилей 20 литрами топлива.

Это полностью не соответствует действительности.

Единственная особенность работы приграничных АЗС — предварительная оплата топлива. Такая схема давно применяется из-за большого потока автомобилей и позволяет исключить случаи неоплаты. После внесения предоплаты можно заправить автомобиль на оплаченный объём. Никакого лимита в 20 литров нет.

Не позволяйте вводить себя в заблуждение. Подобные публикации рассчитаны на то, чтобы вызвать недоверие и заставить людей распространять ложную информацию. Доверяйте только официальным источникам, не видитесь на вбросы таких аккаунтов.