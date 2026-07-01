В рамках культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» учащаяся Коммунаровской школы Полина Щукина побывала в Архангельске и Ярославле.

Самая северная точка маршрута, Архангельск, встретила молодежь гостеприимно и тепло. Благодаря посещению краеведческого музея, отмечает Полина, она узнала, что через этот город во время войны проходили поставки по ленд-лизу: здесь приняли более 500 кораблей и судов. Архангельск стал главной госпитальной базой Карельского фронта, в нем работали десятки эвакуационных госпиталей. Особый восторг у участников вызвал музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы». Это целый городок под открытым небом, где сохранились старинные церкви, избы и мельницы.

Затем «Поезд Памяти» встречал Ярославль. Культурная программа здесь была не менее разнообразной и насыщенной. Молодые люди побывали в театре имени Федора Волкова, посмотрели спектакль о судьбах молодежи в годы войны. Отправившись на экскурсию по городу, посетили монумент Вечного огня и шоу-макет «Золотое кольцо».

Елизавета Малая

Фото из архива