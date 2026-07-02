Вопрос сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны остается одним из приоритетных в работе органов прокуратуры. Особое внимание уделяется сохранности воинских захоронений – мест, где покоятся жертвы войны, чьи имена и судьбы навсегда вписаны в историю страны.

На территории района на постоянной основе ведутся работы по благоустройству памятных мест. В них принимают участие руководство района, предприятия и организации Будакошелевщины, а также неравнодушные местные жители.

В преддверии Дня Независимости одним из обновленных объектов стало захоронение на гражданском кладбище в д. Рудня Кошелевская, где покоятся пятьдесят военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Инициаторы благоустройства – прокуратура и районный отдел Следственного комитета, которые также взяли шефство над братской могилой. При финансовой поддержке ООО «Феникс-Гранит» был выполнен ряд ремонтных работ: обустроено основание захоронения, демонтирована старая тротуарная плитка и уложена новая, а также обновлены мемориальные плиты.

Накануне праздника представители прокуратуры, РОСК и ООО «Феникс-Гранит» возложили цветы к братской могиле и почтили память погибших минутой молчания.

«Благоустройство памятных мест – это наш долг перед теми, кто отдал свои жизни за мир на нашей земле. Каждое приведенное в порядок захоронение – знак уважения к подвигу павших героев, возможность сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям», – подчеркнул прокурор района Вячеслав Сталович.

Елизавета Малая

Фото Ирины Снежной