Уважаемые жители Будакошелевщины, примите самые искренние поздравления с главным государственным праздником – Днем Независимости Республики Беларусь!



3 июля – великая историческая дата для белорусского народа. Этот праздник дорог для нас как память о тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей Отчизны на полях сражений. Он объединяет всех, кто чтит историю своей страны, кто трудом и талантом вносит ежедневный вклад в процветание родной земли.

Мы отдаем дань глубокого уважения землякам, героически сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, которые самоотверженно трудились в тылу. Низкий поклон ветеранам! Ваш подвиг служения Родине – пример для молодого поколения белорусов.

Пусть над нашей страной всегда будет чистое мирное небо, спокойствие в сердцах людей и благополучие в домах, а каждый день жизни будет наполнен радостью и душевным теплом. Доброго вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне!