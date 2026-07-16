Рабочий день начался со встречи с трудовым коллективом буровой компании «Дельта».

Основная тема разговора – обеспечение безопасности жизнедеятельности. На встрече обсудили, как защититься от кибератак, а также от телефонных мошенников. Кроме того, рассмотрели вопросы безопасности на воде, на дорогах и в быту, охраны детства.

«От уровня ответственности и осознанности каждого жителя области напрямую зависят его личная безопасность, благополучие общества и устойчивое развитие государства», – подчеркнул глава региона.

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