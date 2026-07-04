Потребительская кооперация выполняет важнейшую государственную и социальную миссию, обеспечивая жителей сельской местности товарами и услугами, поддерживая комфортные условия жизни в каждом уголке нашей области, говорится в поздравлении:

«Сегодня благодаря вашему труду, ответственности и искреннему вниманию к людям сотни магазинов и автомагазинов ежедневно работают для более чем 280 тысяч сельских жителей Гомельщины».

Особые слова благодарности губернатор выразил ветеранам отрасли, которые заложили прочный фундамент кооперативного движения и передают свои лучшие традиции молодому поколению.

Гомельщина офицально