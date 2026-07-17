В 102-ю годовщину образования района жители Липиничского сельсовета разных поколений собрались почтить память тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и счастливое будущее Будакошелевщины и всей Беларуси.

Памятник землякам в аг. Неговка установлен в честь погибших мирных жителей Неговки, Люшева, Дубровки, Салтановки, воинов 63-го стрелкового корпуса 154-й стрелковой дивизии 183-го медико-санитарного батальона 175-го ветлазарета. Сельчане свято хранят в сердцах события августа 1941-го.

На памятном для них месте силами работников и при финансовой поддержке филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» проведены ремонтные работы по реконструкции памятника, постамента, укладке тротуарной плитки и благоустройству прилегающей территории.

Директор сельхозпредприятия Сергей Дрозд, обращаясь к участникам мероприятия, отметил: «Благоустройство братских могил, памятников землякам, могил жертв фашизма – лишь то немногое, что мы, представители последующих поколений, обязаны сделать. Самое главное, мы должны хранить историческую правду и память и передавать их нашим детям и внукам».

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Инны Костянко и из архива