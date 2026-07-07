7 июля состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на 3-й квартал и 2-е полугодие 2026 года. Участники прислали 315 квитанций, 33 из которых оказались призовыми.

Список победителей

Электрический чайник — 32. Грибов В.В.

Блендер — 60. Хмелевский А.В.

Фильтр для воды — 70. Атрощенко Н.Л.

Стеклянная форма для запекания — 8. Завьялова А.Н.

Стаканы — 164. Богданович Р.Н.

Закаточная машинка — 42. Дятел С.Н.

Форма для выпечки (металлическая) — 3. Болдуева Ж.В.

Кружки с логотипом:

28. Алейникова Ю.А.

63. Суворкин А.В.

73. Руденков Ю.В.

81. Ткачева Е.В.

86. Суворова И.Н.

100. Мосейкова С.П.

102. Пилипенко Г.П.

108. Свердликова А.Ф.

117. Драенков В.Н.

154. Геренкова А.С.

157. Цуранкова О.Е.

189. Кухоренко В.В.

196. Афанасенко А.Д.

Блокноты с ручками:

12. Евтухова Ю.А.

17. Адарченко Г.В.

32. Плотникова Н.В.

33. Воронков Д.В.

62. Ананьева Е.Я.

88. Афанасенко Е.В.

92. Грибова Е.Н.

161. Шелешко В.Г.

183. Шевцова В.Н.

201. Гавриленко О.А.

209. Кунц В.Я.

217. Афанасенко М.В.

222. Манешкина Т.Г.

Подготовила Екатерина Зайкова