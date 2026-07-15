С 15 по 22 июля проводится профилактическое мероприятие, направленные на предупреждение нарушений ПДД и совершения ДТП с участием транспортных средств, задействованных при перевозке пассажиров автобусами (категории М 3 ) в городском и пригородном сообщении.

Несмотря на принимаемые меры продолжает оставаться сложной обстановка с обеспечением безопасности движения при перевозке пассажиров в регулярном сообщении. Основными среди допускаемых нарушений являются: превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, не предоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, перевозка пассажиров сверх количества установленных мест, нарушение требований режима труда и отдыха водителей и т.д.

Нарушение пункта 10.4 Правил дорожного движения «водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио и телефонной связи, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», влечет административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до двух базовых величин.

Нарушение пункта 96 Правил дорожного движения «водителю запрещается совершать обгон», влечет административную ответетственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Только наше взаимопонимание и взаимная вежливость, в совокупности с соблюдением и неукоснительным выполнением требований правил дорожного движения, сделают поездку безопасной, приятной и спокойной.

По информации ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома