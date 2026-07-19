Вчера вечером, около 17.03, спасатели получили сообщение о трагическом происшествии на реке Березовка, в районе деревни Троица Шкловского района.

Утонул 11-летний мальчик (2015 г.р.).

Тело ребенка было обнаружено водолазами ОСВОД на расстоянии 4 метров от берега, на глубине 5 метров. К сожалению, прибывшие медики констатировали смерть.

По предварительной информации, двое детей приехали на велосипедах к дамбе. Один из них спустился к воде, поскользнулся и упал. Второй ребенок пытался позвать на помощь, и его крики услышал очевидец, который и вызвал спасателей.

Эта трагедия — страшное напоминание о том, как важно быть предельно осторожными у воды, особенно с детьми.

ОСВОД Беларуси