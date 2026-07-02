Директор ОАО «Гомельлен» Николай Бабушкин делится, что наступила благоприятная пора для теребления льна-долгунца. Посевная площадь под культуру в нынешнем году составляет 1100 га. На уборке будут задействованы 2 самоходные теребилки, 12 льноуборочных комбайнов и другая техника.

Весной для роста культуры было достаточно тепла и влаги. Уже после процесса теребления важно, чтобы прошли дожди: влага будет способствовать росту полезных бактерий и грибков. Тогда волокно будет хорошо отделяться от костры, иметь ровный серо-золотистый цвет и, следовательно, при дальнейшей переработке иметь хорошие товарные качества. Сейчас теребление идет на технические цели, потом наступит черед заготовки льносемян.

Хорошим предшественником льна являются озимые зерновые. Поэтому одно из полей предприятия находится вблизи Теклевки. Первые гектары проходят на самоходных теребилках Сергей Яночкин и Александр Алилуйко. Сергей Петрович третий сезон на этой технике, до этого не один десяток сезонов убирал урожай льна на тракторе. А вообще за ним закреплен еще и «Амкодор», на котором он выполняет погрузочно-разгрузочные работы на разных объектах предприятия. Александр Михайлович будет работать теребилке первый сезон, применяя на практике свои профессиональные навыки и главный принцип: к любой работе надо относиться ответственно, тогда и результат хорошим будет.

Наталья Логунова

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