В первый месяц лета в Беларуси ужесточили наказание для некоторых водителей и пешеходов за нарушение ПДД. В первую очередь новации касаются перевозки несовершеннолетних, а также участников дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, с 19 июня в Беларуси начали действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях. Одно из ключевых нововведений касается безопасности самых маленьких пассажиров: теперь перевозка ребенка на руках официально приравнена к нарушению правил перевозки пассажиров. Если раньше в таком случае можно было обойтись предупреждением, то сейчас, согласно ст. 18.11 КоАП, за это предусмотрен штраф до одной базовой величины (по состоянию на июль 2026-го в денежном выражении сумма составляет 45 рублей).

Как пояснил начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома Геннадий Белявский, изменения были инициированы в связи с тревожной статистикой детского дорожно-транспортного травматизма. Поводом для ужесточения норм послужило резонансное ДТП на ремонтируемом участке трассы М6, где во время лобового столкновения погибла годовалая девочка. В момент аварии мать держала малышку на руках, пренебрегая детским удерживающим устройством.

Как правильно перевозить детей

Согласно пункту 178 Правил дорожного движения, требования к перевозке детей остаются строгими и четкими. Детей до пяти лет разрешено перевозить исключительно в детских удерживающих устройствах, которые соответствуют их весу и росту. Для возрастной группы от пяти до двенадцати лет допускается использование автокресел, бустеров и других спецсредств, позволяющих корректно пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности.

Впрочем, законодательство предусматривает и исключения. Без специальных устройств можно перевозить ребенка младше 12 лет, если его рост превышает 150 сантиметров, а также во время поездки в автомобиле-такси. При этом правила категорически запрещают перевозить детей на коленях, а также устанавливать автокресло против хода движения на переднем сиденье, если подушка безопасности не отключена.

Новые штрафы призваны не столько пополнить бюджет, сколько напомнить взрослым о главном правиле: безопасность ребенка в автомобиле не терпит компромиссов.

Пьяный пешеход – угроза для всех

Геннадий Белявский обратил внимание, что ужесточена ответственность для пешеходов и велосипедистов. Если раньше за нарушение ПДД в состоянии опьянения можно было отделаться предупреждением, то теперь за такое правонарушение незамедлительно последует штраф в размере от 3 до 5 базовых величин (от 135 до 225 рублей). В ГАИ подчеркивают: нетрезвый пешеход или велосипедист рискует не только собственной жизнью, но и создает реальную опасность для водителей, вынужденных уходить от столкновения.

Послабление для тех, кто забыл поменять права

Впрочем, не все изменения ужесточают наказание. В отдельную статью выведены случаи управления автомобилем с просроченным водительским удостоверением. Здесь ответственность, напротив, смягчена: теперь штраф составляет от 2 до 5 базовых величин (от 90 до 225 рублей), тогда как ранее он достигал 5–20 базовых (от 225 до 900 рублей). Законодатели пошли на этот шаг, чтобы дифференцировать ответственность в зависимости от степени общественной опасности правонарушения.

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