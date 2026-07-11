Не переходить пути в неустановленных местах и снимать наушники перед переходом — эти и другие правила помогут сохранить жизнь и здоровье пешеходам при нахождении вблизи железнодорожных путей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БЖД.

Белорусская железная дорога призывает соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна.

Так, нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, находиться вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено ходить по путям и сидеть на рельсах, использовать наушники и мобильные телефоны, переходя пути, перебегать пути перед движущимся поездом. При переходе путей сначала нужно убедиться, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта. Нельзя передвигаться вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса, подлезать под подвижной состав.