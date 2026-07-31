Определены пути решения проблемных вопросов, назначены ответственные лица и сроки исполнения. Поставлена задача усилить работу ключевых направлений в Светлогорском, Брагинском, Добрушском районах.

— Спрос за реализацию и достижение плановых показателей будет в конце третьего квартала, — подчеркнул председатель облисполкома.

В рамках заседания также определён комплекс мероприятий для повышения эффективности работы отдельных предприятий. Среди них флагманы промышленности — «Гомсельмаш», Светлогорский ЦКК, «Белоруснефть», БМЗ, «Милкавита» и другие. Акцент — на сокращении затрат, диверсификации рынков сбыта, инвестициях.

Как подчеркнул управляющий делами Президента, уполномоченный Главы государства в Гомельской области Юрий Назаров, в текущем году Гомельщина имеет все возможности выполнить доведенные задания в полном объеме.

Гомельщина официально