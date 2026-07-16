Приемные комиссии работают ежедневно по 17 июля (включительно) с 9.00 до 18.00.

Перечень необходимых документов:

– 3 сертификата ЦЭ/ЦТ (химия, биология, русский или белорусский язык);

– паспорт, характеристика, медицинская справка и 4 фотографии 3х4.

Заявление и договор можно заполнить непосредственно в приемных комиссиях!



Абитуриентов и их законных представителей ждут в приемных комиссиях:

– Белорусского государственного медицинского университета;

– Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета;

– Гомельского государственного медицинского университета;

– Гродненского государственного медицинского университета.

Обратите внимание: проходные баллы прошлого года не имеют значения.

Полезный совет: не ждите последнего дня и не слушайте непроверенные слухи в соцсетях.

Поступить в медвуз – отличная возможность получить престижную профессию и стать частью большой семьи, где ценятся профессионализм и верность врачебному долгу.