Приемные комиссии работают ежедневно по 17 июля (включительно) с 9.00 до 18.00.
Перечень необходимых документов:
– 3 сертификата ЦЭ/ЦТ (химия, биология, русский или белорусский язык);
– паспорт, характеристика, медицинская справка и 4 фотографии 3х4.
Заявление и договор можно заполнить непосредственно в приемных комиссиях!
Абитуриентов и их законных представителей ждут в приемных комиссиях:
– Белорусского государственного медицинского университета;
– Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета;
– Гомельского государственного медицинского университета;
– Гродненского государственного медицинского университета.
Обратите внимание: проходные баллы прошлого года не имеют значения.
Полезный совет: не ждите последнего дня и не слушайте непроверенные слухи в соцсетях.
Поступить в медвуз – отличная возможность получить престижную профессию и стать частью большой семьи, где ценятся профессионализм и верность врачебному долгу.